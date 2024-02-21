Цифра впечатляет: глава Минцифры рассказал, сколько дронов Украина закупила в 2023 году

В 2024 году цифры вырастут еще больше

Два года назад был запущен проект "Армия дронов", в рамках которого в 2023 году было закуплено более 300 тысяч БПЛА. 90% из них украинского производства.

Об этом рассказывает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров порталу "Украинская правда". По его словам, в 2023 году на дроны из бюджета выделили рекордную сумму – 40 млрд грн.

"Закупки отдельных групп БПЛА выросли в сотни раз по сравнению с 2022 годом. Например, в 2022-м закупили 500 FPV-камикадзе, а в 2023-м – примерно 100 тысяч. Этот рост в 200 раз", заметил Федоров.

В свою очередь закупка самолетов-камикадзе с дальним диапазоном выросла в 50 раз, они способны летать на сотни километров. Министр также акцентировал, что почти 90% всех дронов, поражающих объекты врага в Черном море и долетающих в Белгород или Питер, закуплено в рамках программы "Армия дронов".

Закупка многократных коптеров в 2023 году выросла в 80 раз. Они способны за ночь совершить до 10 вылетов и уничтожить десятки единиц вражеской техники.

В 70 раз больше закупили "Мавиков", помогающих военным ВСУ разведывать вражеские территории.

"В 2024 году темпы будут расти, ведь есть бюджет и большой запрос от сил обороны", — подчеркнул Федоров.

Ранее "Телеграф" писал, что Канада выделит десятки миллионов долларов на высокотехнологичные дроны для Украины.