Побитые дома и автомобили: каковы последствия ночной атаки на Украину (фото)

Все дроны были уничтожены, но без последствий не обошлось

В ночь на вторник, 20 февраля, россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Украинская ПВО приземлила "Шахеды" в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Однако не обошлось без разрушений и пострадавших. "Телеграф" собрал последствия ночной атаки.

Заметим, что силы ПВО сбили все дроны, выпущенные по Украине. Воздушные Силы обороны отметили: "В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей".

Также противовоздушная оборона отмечает, что по Украине, кроме дронов, были выпущены две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

Полтавская область

Звуки взрывов были слышны в Кременчугском районе раздались звуки взрывов. По информации ОВА, под ударом оказался промышленный объект. В результате атаки возник пожар. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. Пострадавших среди гражданских нет.

Днепропетровская область

Ночью защитники неба сбили над областью два "Шахеда". Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российской воздушной цели повреждены 3 дачных дома и 2 авто.

Херсонская, Николаевская и Кировоградская области

"В операционной зоне Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области", — отмечает ОК "Юг".

В результате атаки попаданий, других повреждений и пострадавших не было зафиксировано.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 19 февраля, в Украине раздались взрывы в нескольких областях.