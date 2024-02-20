Очередная неспокойная ночь для России: одну из областей атаковали дроны в два захода

Власти заявили, что "пострадавших и разрушений нет"

В ночь на вторник, 20 февраля, Брянскую область России атаковали беспилотники. Атака походила в две волны — после часу и после шести часов ночи.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал губернатор Брянской области Александра Богомаз в своем Telegram-канале в 1:07, традиционно добавив, что "пострадавших и разрушений нет".

В 5:53 он написал о новой атаке, заявив, что она была "украинской". Утром, по его информации, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.

Стоит отметить, что атаки неизвестных беспилотников стали в России регулярными. Так, в ночь на 17 февраля пять областей РФ атаковали 33 беспилотника. Кроме того, в ту ночь вспыхнул мощный пожар на производстве в Ижевске, где производили БПЛА.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 февраля стране-агрессору тоже докучали дроны. Минобороны РФ традиционно обвинило в атаке "киевский режим" и отчиталось об уничтожении всех целей.