Мощные пожары и взрывы: ночью Россию атаковали десятки беспилотников (видео)

В минобороны РФ заявили об уничтожении 33 БПЛА

Ночь на субботу, 17 февраля, выдалась для России беспокойной. Ее территорию атаковали беспилотники, кроме того вспыхнул мощный пожар на производстве в Ижевске, есть информация, что там производили БПЛА.

Как сообщили в минобороны РФ, за ночь силы ПВО "перехватили и уничтожили" 33 беспилотника, которые в ведомстве назвали украинскими. Это произошло в пяти областях.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей", — заявили в минобороны РФ.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, ночью в области было уничтожено четыре БПЛА. Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один беспилотник. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры якобы нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ночь в регионе "выдалась бессонная и беспокойная". И не только ночь — после 7:40 над Курском и Курским районом снова работала ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе сработала система ПВО. 2 БПЛА самолетного типа, по его данным, сбили в районе села Вислая Дубрава. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что регион атаковали пять беспилотников самолетного типа. По его информации, они были уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО, а пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отрапортовал, что в дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет, но остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже.

Кроме того, мощный пожар ночью вспыхнул в столице Удмуртской Республики, Ижевске. Причины не называют, но огонь охватил "производственное здание" и распространился на 3 500 квадратных метров. По сообщениям МЧС РФ, открытое горение к утру ликвидировали. Как сообщил Telegram-канал ASTRA, в Ижевске крупный пожар был по адресу, где находится ТЦ, который ранее отдали под производство БПЛА. По данному адресу, находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, ещё в прошлом году отдали под производство беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 февраля стране-агрессору тоже докучали дроны. Минобороны РФ традиционно обвинило в атаке "киевский режим" и отчиталось об уничтожении всех целей.