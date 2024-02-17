Потужні пожежі та вибухи: вночі Росію атакували десятки безпілотників (відео)

У міноборони РФ заявили про знищення 33 БПЛА

Ніч на суботу, 17 лютого, видалася для Росії неспокійною. Її територію атакували безпілотники, крім того, спалахнула потужна пожежа на виробництві в Іжевську, є інформація, що там виробляли БПЛА.

Як повідомили в міноборони РФ, за ніч сили ППО "перехопили та знищили" 33 безпілотники, які у відомстві назвали українськими. Це сталося у п’яти областях.

"Дежурними засобами ППО перехоплено та знищено над територіями Білгородської (4 БпЛА), Воронезької (4 БпЛА), Курської (1 БпЛА), Брянської (18 БпЛА) та Калузької (6 БпЛА) областей", — заявили в міноборони РФ.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

Як повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, вночі в області було знищено чотири БПЛА. Вранці на території Людинівського району було знищено ще одного безпілотника. Два БПЛА було знищено на території Козельського району. Постраждалих та руйнувань інфраструктури нібито немає.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що ніч у регіоні "видалася безсонна та неспокійна". І не лише ніч — після 7:40 над Курськом та Курським районом знову працювала ППО.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що в Губкінському міському окрузі спрацювала система ППО. 2 БПЛА літакового типу, за його даними, збили в районі села Висла Дубрава. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що регіон атакували п’ять безпілотників літакового типу. За його інформацією, їх було знищено над Погарським, Клінцовським та Брянським районами силами ППО, а постраждалих та руйнувань немає.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв відрапортував, що в черговими засобами ППО на підльоті до Воронежа виявлено та знищено три БПЛА літакового типу. За попередніми даними, постраждалих немає, але залишками БПЛА пошкоджено дах приватного будинку на Туркменському проїзді у Воронежі.

Крім того, потужна пожежа вночі спалахнула у столиці Удмуртської Республіки, Іжевську. Причини не називають, але вогонь охопив "виробничу будівлю" і поширився на 3 500 квадратних метрів. За повідомленнями МНС РФ, відкрите горіння на ранок ліквідували. Як повідомив Telegram-канал ASTRA, в Іжевську велика пожежа була за адресою, де розташовано ТЦ, який раніше віддали під виробництво БПЛА. За даною адресою знаходиться хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" і ТЦ "Новий дім", який, згідно з публікаціями ЗМІ, ще минулого року віддали під виробництво безпілотників.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 16 лютого країні-агресору теж докучали дрони. Міноборони РФ традиційно звинуватило в атаці "київський режим" і відзвітувало про знищення всіх цілей.