Україна хоче стати світовим новатором у виробництві БПЛА та має всі можливості для цього — AI Jazeera

Україна хоче збудувати оборонну майстерню світу

Україна планує виробляти більше власних боєприпасів, ключових систем озброєння та хоче стати світовим новатором у виробництві БПЛА. Для цього країна має всі можливості.

Про це повідомляє Al Jazeera. Цілі більшої самодостатності виникають у той час, коли західні союзники стикаються із зростаючим політичним опором військової допомоги.

Як пише видання, оборонна промисловість України вже почала розвиватись. Зокрема:

торік країна подвоїла виробництво боєприпасів для артилерійських систем калібру НАТО;

в Україні вироблено втричі більше техніки та зброї, ніж у перший рік війни;

цього року країна планує збільшити виробництво зброї у 6 разів;

Україна прагне стати світовим новатором саме у галузі безпілотних систем. Наразі країна вже виробляє 90% безпілотників, які використовують ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому започаткував Сили безпілотних систем.

"Наше завдання цього року – не лише максимально зміцнити наш небесний щит та далекий потенціал України, а й завдати максимальних системних втрат Росії", – заявив Зеленський.

В рамках цієї мети Україна планує виробити мільйон легких дронів та 11 тисяч дронів середньої та великої дальності, причому дальність останніх становитиме понад 1000 км.

AI Jazeera зазначає, що амбіції України цілком реалістичні, оскільки країна має можливості для масового виробництва FPV-дронів. Виробляти далекі БПЛА Україна теж може, але в менших масштабах. Завдяки виробництву власних безпілотників військові витрати будуть повернуті до податкової бази України та принесуть дохід від експорту.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна вже входить до трійки найбільших виробників дронів у світі.

"Після розпаду СРСР Україна була однією з небагатьох країн, в яких існувала діюча авіаційно-рухова промисловість.

Вони можуть використовувати ці знання для відновлення потужностей з виробництва ракет або дронів. Це не виникає з нізвідки", — сказав Пітер Веземан, старший науковий співробітник Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Також видання зазначає, що плани РФ у розмірі 32 тисячі БПЛА на рік тепер здаються скромними порівняно з планами виробництва України. Не маючи змоги зрівнятися в обсягах виробництва, РФ заплатила Ірану 1,75 млрд доларів за 6000 "шахедів".

Співпраця України з іншими країнами також розвивається невеликими кроками. Наприклад:

TAF Drones розосередив виробництво на півтора десятках майданчиків у 6 містах України та змінює їх кожні 3 місяці;

турецький виробник безпілотників Baykar будує завод в Україні для виробництва близько 120 безпілотників на рік;

німецька компанія Rheinmetall у 2023 році створила спільне підприємство з виробництва бронетехніки в Україні;

Фінський виробник бронетехніки Patria також розглядає можливість створення спільного підприємства в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", Пентагон продовжує постачати Україні важливу зброю.