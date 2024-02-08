Зброя майбутнього вже тут: The Economist про те, як українські FPV-дрони змінюють баланс сил у війні

Таке спостерігається вперше в історії воєн

Використання fpv-дронів стало маркером та мірилом сил сучасної війни проти російської навали. Адже це зброя, яка змінює баланс сил між технологіями та людьми.

Про це пише The Economist у матеріалі, який винесено на обкладинку свіжого номера. Зазначається, що дрони коштують недорого, на відміну від американських артилерійських снарядів з gps-наведенням коштують 100 тис. доларів за штуку.

"Базові FPV-дрони революційно прості. Нащадки гоночних квадрокоптерів, побудовані із готових компонентів, вони можуть коштувати лише кілька сотень доларів. … Літаки-мисливці-вбивці масового виробництва вже змінюють баланс між людьми та технологіями під час війни", — пише видання.

FPV-дрони, які коштують приблизно 400 доларів за екземпляр, легко прослизають у башти або бліндажі танків. Вони тиняються і переслідують свою "здобич".Ці дони завдають великого збитку піхоті та бронетехніці, пише видання.

"А що, якби ви могли об'єднати точність і достаток? Вперше в історії воєн відповідь на це питання дається на полях битв в Україні. Дрон не є чудо-зброєю — такого не існує. Дрони-fpv, як правило, мають малу дальність дії несуть невелике корисне навантаження і погано справляються з поганою погодою. З цих причин вони (поки що) не замінять артилерію. Але вони все одно можуть завдати великої шкоди", — пише видання.

Українські дрони FPV можуть похизуватись високою ефективністю. Видання прогнозує, що з розвитком технологій, такі дрони стануть ще більш автономними та смертоносними.

Зазначається, що з липня по січень зафіксовано тисячі ударів дронам. А це збільшило психологічний тиск та змусило війська РФ переміщатися меншими групами. Українські дрони за один тиждень осені знищили 428 одиниць російської техніки, у тому числі 75 танків та 101 артилерійську установку.

Журналісти додають, що розробка дронів почалась в гаражах ентузіастів, а тепер вони стають все більш інтелектуальними та доступними. Україна використовує їх на фронті досить успішно і не планує зупинятись. Зокрема те, що наша держава планує виробити 1 млн дронів FPV у 2024 році, що демонструє масштаби технологічного прогресу.

Наступний етап розвитку безпілотників, з яким вже експериментують Україна та Росія, — це автономна навігація та розпізнавання цілей.

Раніше "Телеграф" писав, що учасники кластера Brave розробили систему AD Counter FPV. Вона може блокувати радіочастоти для російських FPV-дронів.