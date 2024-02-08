Оружие будущего уже здесь: The Economist о том, как украинские FPV-дроны меняют баланс сил в войне

Такое наблюдается впервые в истории войн

Использование FPV-дронов стало маркером и мерилом сил современной войны против русского нашествия. Это ведь оружие, которое изменяет баланс сил между технологиями и людьми.

Об этом пишет The Economist в материале, вынесенном на обложку свежего номера. Отмечается, что дроны стоят недорого, в отличие от американских артиллерийских снарядов с gps-наведением стоят 100 тыс. долларов за штуку.

"Базовые FPV-дроны революционно просты. Потомки гоночных квадрокоптеров, построенные из готовых компонентов, они могут стоить всего несколько сотен долларов. … Самолеты-охотники-убийцы массового производства уже изменяют баланс между людьми и технологиями во время войны", — пишет издание.

FPV-дроны, которые стоят примерно 400 долларов за экземпляр, легко проскальзывают в башни или блиндажи танков. Они слоняются и преследуют свою "добычу". Эти дроны наносят большой ущерб пехоте и бронетехнике, пишет издание.

"А что, если бы вы могли объединить точность и достаток? Впервые в истории войн ответ на этот вопрос дается на полях сражений в Украине. Дрон не является чудо-оружием – такого не существует. Дроны-FPV, как правило, имеют малую дальность действия, несут небольшую полезную нагрузку и плохо справляются с плохой погодой. По этим причинам они (пока) не заменят артиллерию. Но они все равно могут причинить большой вред", — пишет издание.

Украинские дроны FPV могут похвастаться высокой эффективностью. Издание прогнозирует, что с развитием технологий такие дроны станут еще более автономными и смертоносными.

Отмечается, что с июля по январь зафиксированы тысячи ударов дронам. Это увеличило психологическое давление и заставило войска РФ перемещаться меньшими группами. Украинские дроны за одну неделю осени уничтожили 428 единиц российской техники, в том числе 75 танков и 101 артиллерийскую установку.

Журналисты добавляют, что разработка дронов началась в гаражах энтузиастов, а теперь они становятся все более интеллектуальными и доступными. Украина использует их на фронте достаточно успешно и не планирует останавливаться. В частности, то, что наше государство планирует произвести 1 млн дронов FPV в 2024 году, что демонстрирует масштабы технологического прогресса.

Следующий этап развития беспилотников, с которым уже экспериментируют Украина и Россия, – это автономная навигация и распознавание целей.

Ранее "Телеграф" писал, что участники кластера Brave разработали систему AD Counter FPV. Она может блокировать радиочастоты для российских FPV-дронов.