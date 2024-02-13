Украина хочет стать мировым новатором в производстве БПЛА и имеет все возможности для этого - AI Jazeera

Украина хочет построить оборонную мастерскую мира

Украина планирует производить больше собственных боеприпасов, ключевых систем вооружения и хочет стать мировым новатором в производстве БПЛА. Для этого у страны есть все возможности.

Об этом сообщает Al Jazeera. Цели большей самодостаточности возникают в то время, как западные союзники сталкиваются с растущим политическим сопротивлением военной помощи.

Как пишет издание, оборонная промышленность Украины уже начала развиваться. В частности:

в прошлом году страна удвоила производство боеприпасов для артиллерийских систем калибра НАТО;

в Украине произведено в 3 раза больше техники и оружия, чем в первый год войны;

в этом году страна планирует увеличить производство оружия в 6 раз;

Украина стремится стать мировым новатором именно в области беспилотных систем. В настоящее время страна уже производит 90% беспилотников, которые используют ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему основал Силы беспилотных систем.

"Наша задача в этом году – не только максимально укрепить наш небесный щит и дальний потенциал Украины, но и нанести максимальные системные потери России", – заявил Зеленский.

В рамках этой цели Украина планирует произвести миллион легких дронов и 11 тысяч дронов средней и большой дальности, причем дальность последних составит более 1000 км.

AI Jazeera отмечает, что амбиции Украины вполне реалистичны, поскольку у страны есть возможности для массового производства FPV-дронов. Производить дальние БПЛА Украина тоже может, но в гораздо меньших масштабах. Благодаря производству собственных беспилотников, военные расходы будут возвращены в налоговую базу Украины и принесут доход от экспорта.

Недавно секретарь СНБО, Алексей Данилов, заявил, что Украина уже входит в тройку крупнейших производителей дронов в мире.

"После распада СССР Украина была одной из немногих стран, в которых существовала действующая авиационно-двигательная промышленность…

Они могут использовать эти знания для восстановления мощностей по производству ракет или дронов. Это не возникает из ниоткуда", — сказал "Аль-Джазире" Питер Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Также издание отмечает, что планы РФ в размере 32 тысяч БПЛА в год теперь кажутся скромными по сравнению с планами производства Украины. Не имея возможности сравниться в объемах производства, РФ заплатила Ирану 1,75 млрд долларов за 6000 "шахедов".

Сотрудничество Украины с другими странами также развивается небольшими шагами. Например:

TAF Drones рассредоточил производство на полутора десятках площадок в 6 городах Украины и меняет их каждые 3 месяца;

турецкий производитель беспилотников Baykar строит завод в Украине для производства около 120 беспилотников в год;

немецкая компания Rheinmetall в 2023 году создала совместное предприятие по производству бронетехники в Украине;

финский производитель бронетехники Patria также рассматривает возможность создания совместного предприятия в Украине.

Как сообщал "Телеграф", Пентагон продолжает поставлять Украине важное оружие.