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Сон окупантів знову потривожили дрони: росіяни заявили про атаку на Бєлгородщину та Крим

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Безпілотник
Безпілотник. Фото росЗМІ

Атаки БПЛА вже стали буденністю для РФ

Чи не щоночі Росію атакують безпілотники. У ніч на 16 лютого країні-агресору докучали п'ять дронів, Міноборони РФ традиційно звинуватили в атаці "київський режим" і прозвітували про знищення всіх цілей.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплені та знищені над територією Білгородської області (1 БПЛА) та над акваторією Чорного моря (4 БПЛА)", — повідомили у міноборони Росії.

Слід зазначити, що атаки БПЛА вже стали буденністю для РФ. Так, 6 лютого, атаку зазнало місто Губкін у Бєлгородській області. Там було пошкоджено чотири житлові приватні домоволодіння.

А 15 лютого Бєлгород зазнав масштабної ракетної атаки, внаслідок якої є загиблі та багато постраждалих. Крім того, є суттєві руйнування.

Як повідомляв "Телеграф", неспокійно у Бєлгороді було і 7 лютого. Так, стався "приліт" у цех металовиробів заводу залізо-бетонних конструкцій (ЗБК-1). Після того, що сталося, почалася велика пожежа. Від вибухів місцеві жителі сховалися в укритті на одній із зупинок міста.

Теги:
#Крим #Атака #Бєлгородська область #Дрони