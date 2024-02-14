Не спалося одразу кільком областям: вночі Росію вкотре атакували дрони

Внаслідок атаки постраждала жінка, її госпіталізували

В ніч на 14 лютого російській ППО довелося попрацювати: безпілотники літакового типу атакували одразу кілька регіонів. У Міноборони РФ традиційно відзвітували про збиття всіх цілей.

Про це російське міністерство написало у своєму Telegram. Зазначається, що всього було дев'ять БПЛА.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територіями Білгородської (2 БпЛА) та Воронезької (1 БпЛА) областей, а також над акваторією Чорного моря (6 БпЛА)", — йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, в ніч на 14 лютого ракетну небезпеку оголошували й у Бєлгородській, і у Воронезькій областях. Повідомляється, у що у Бєлгородській області, а саме у Валуйському районі, внаслідок атаки постраждала жінка, її госпіталізували. Про це губернатор області написав на своїй сторінці "ВКонтакте", пише російське видання Ren.Tv.

Водночас у Воронезькій області "внаслідок знищення дрона жодних наслідків на землі немає", зазначив губернатор області Олександр Гусєв у своєму Telegram.

Щодо акваторії Чорного моря, то там за словами окупантів були збиті шість БПЛА. Нагадаємо, над ранком 14 лютого в тимчасово окупованому Криму чули вибухи. Черговий десантний корабель пішов на дно.