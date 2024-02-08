Окупанти обстріляли Селидове: постраждала семирічна дитина (фото)

Семеро людей отримали поранення

У ніч проти четверга, 8 лютого, російські окупанти обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще семеро отримали поранення.

Серед постраждалих є семирічна дитина. Про це повідомив голова Донецької ОВ Вадим Філашкін. Про те, що сталося, він розповів у Telegram.

"Щонайменше одна людина загинула і семеро поранені внаслідок нічних обстрілів Селідово. Серед поранених — дитина 2017 року народження", - написав Вадим Філашкін.

За його словами, загарбники обстріляли місто сім разів. Як результат, пошкоджено сім багатоповерхівок, три приватні будинки, три навчальні заклади та адмінбудівлю. Пошкоджено вісім автомобілів.

"Це — тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданих збитків встановлюємо", — наголосив голова ОДА.

Раніше "Телеграф" розповів, що у Києві сотні будинків залишилися без опалення через російські обстріли 7 лютого. Уламки ракети потрапили до житлового будинку в Голосіївському районі. Сталося загоряння. Є загиблі та постраждалі. Під удар потрапили й інші українські міста.