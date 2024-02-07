У Києві сотні будинків залишились без опалення через ранковий обстріл: що кажуть у КМВА

Багато будинків без опалення

У Дніпровському районі Києва, 7 лютого, внаслідок ракетної атаки сталося пошкодження тепломережі. Понад 355 житлових будинків залишилися без опалення. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень. Ведуться відновлювальні роботи",— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Київтеплоенерго, пошкоджень зазнав трубопровід великого діаметру – 600 мм. Станом на цей час пошкодження локалізоване, розпочаті роботи з його усунення.

"Через падіння уламків під час ранкового ракетного обстрілу зафіксовані пошкодження двох високовольтних ліній, що призвело до знеструмлення обладнання одного з великих теплоджерел Києва. Внаслідок цього стався гідроудар, що призвів до пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм на вул. Павла Усенка у Дніпровському районі", – уточнили в КМДА.

Зараз для максимально швидкого відновлення теплопостачання до робіт залучений додатковий персонал.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві вранці 7 лютого було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Російські терористи влаштували чергову ракетну атаку на Україну.