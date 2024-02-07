В Киеве сотни домов остались без отопления из-за утренних обстрелов: что говорят в КМВА

Многие дома без отопления

В Днепровском районе Киева, 7 февраля, в результате ракетной атаки произошло повреждение теплосети. Более 355 жилых домов остались без отопления. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Ожоговый центр, расположенный в этом районе, заживлен от модульных котельных. Ведутся восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Киевтеплоэнерго, повреждения получил трубопровод большой диаметра – 600 мм. По состоянию на это время повреждение локализовано, начаты работы по его устранению.

"Из-за падения обломков во время утреннего ракетного обстрела зафиксированы повреждения двух высоковольтных линий, что привело к обесточиванию оборудования одного из крупных теплоисточников Киева. В результате произошел гидроудар, повлекший повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм на ул. Павла Усенко в Днепровском районе", – уточнили в КГВА.

Сейчас для максимально быстрого возобновления теплоснабжения к работам привлечен дополнительный персонал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве утром 7 февраля была объявлена воздушная тревога, раздавались взрывы. Российские террористы устроили очередную ракетную атаку на Украину.