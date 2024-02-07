Удар по Україні: Залужний назвав кількість збитих російських ракет

3бито всі три російські "Калібри"

На початку доби 7 лютого росіяни здійснили кілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Сили ППО України знищили 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 "шахедів".

Загалом росіяни застосували проти України 64 засоби повітряного нападу. Про атаку та результати роботи ППО повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (Чауда – Крим);

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море);

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків Севастополь, Курськ);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків – Новоросійськ);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із мису Тарханкут – Крим, Воронезької обл. – РФ);

5 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська обл. РФ).

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крилаті ракети "Калібр";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Залужний уточнив, що у відбитті повітряного нападу застосовувались зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних Сил. Також — підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

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