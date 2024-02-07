Ту-95 запустили ракети: ворог здійснює масований обстріл України (оновлюється)

Відомо про підняття кількох Ту-95 із аеродромів "Оленья" та "Моздок"

Близько п'ятої ранку в середу, 7 лютого, низка російських літаків Ту-95 здійснила пуски ракет у напрямку України, також росіяни атакують "шахедами". Сили ППО відбивають чергову атаку загарбників, людей просять перебувати у безпечних місцях.

Подробиці повідомляють у пресслужбі Повітряних Сил України та інших моніторингових Telegram-каналах. "Телеграф" слідкує за ситуацією в режимі реального часу для зручності читачів.

6:39 Крилаті ракети облітають Вінницю та рухаються у напрямку Хмельниччини, — ПС. Крім того, є ракети на Харківщині.

6:37 Повітряні Сили попередили про загрозу пусків Х-22 на Харківському напрямку.

6:32 Крилаті ракети у Вінницькій області, південніше обласного центру, — ПС.

6:27 За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова, повідомив Синєгубов.

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину — без постраждалих. Огляд місць триває", — написав він у Telegram.

6:25 Повітряні Сили ЗС України повідомили про рух кількох груп ракет на півдні Київщини, курсом на Вінниччину. Інша група ракет перебуває на Кіровоградщині, вони рухаються на північний захід. Також є ракети на Сумщині курсом на Чернігівщину. Крилата ракета на Кіровоградщині рухається курсом на захід.

6:22 У Миколаєві пролунало кілька вибухів. Моніторингові канали пишуть, що у місті горить житловий будинок.

6:17 У ПС повідомили, що перша група ракет вже на Київщині, рухається курсом на південний захід. Ще дві групи ракет перебувають вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід. Крім того, продовжується атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня.

6:13 За даними Telegram-каналу "Миколаївський Ванек", Telegram-канал борти Ту-22М3 з моря відпрацювали, залишилася якась кількість "шахедів", загроза для Миколаєва (Корабельний район). Ракети з ТУ-95мс зміщуються у бік Черкаської області, загроза ракет для Сумської, Полтавської, Черкаської, Київської областей. Крилата ракета (ймовірно Х-59) через Криворізький район Дніпропетровської області курсом на Кіровоградську область.

6:07 Ракети на Київ зі сходу, — Повітряні Сили.

6:04 Окупанти завдають ударів по Харківщині. Глава ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях. За даними моніторінгових каналів, ворог атакує Харків балістикою, ймовірно С-300. Наразі повітряну тривогу оголошено вже по всій Україні.

6:00 Перша група крилатих ракет зафіксована в Сумській області, рухається в напрямку Полтавщини, — Повітряні Сили України.

5:57 Додатково сигнали тривоги лунають у Києві та ще кількох областях.

Тривога "повзе" далі

5:50 Тривога оголошена у східних та південних областях України.

Станом на 5:50

За попередньою інформацією, всі літаки Ту-95 уже відстрілялися. Однак у повітрі над країною-агресором ще фіксується зліт Ту-22М3. Вони теж можуть бути задіяні у обстрілі.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки попередньої ракетної атаки по Україні — в ніч проти 6 лютого було атаковано Харківщину. На жаль, загинуло кількамісячне немовля, його тіло рятувальники дістали з-під завалів.