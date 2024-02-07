Укр

Ту-95 запустили ракеты: враг совершает массированный обстрел Украины (обновляется)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Россияне регулярно устраивают подобное кошмары для мирных украинцев Новость обновлена 07 февраля 2024, 06:50
Россияне регулярно устраивают подобное кошмары для мирных украинцев. Фото Колаж "Телеграфа"

Известно о поднятии нескольких Ту-95 с аэродромов "Оленья" и "Моздок"

Около пяти утра в среду, 7 февраля, ряд российских самолетов Ту-95 совершил пуски ракет в направлении Украины, также россияне атакуют "шахедами". Силы ПВО отражают очередную атаку захватчиков, людей просят находиться в безопасных местах.

Подробности сообщают в пресс-службе Воздушных Сил Украины и других мониторинговых Telegram-каналах. Телеграф следит за ситуацией в режиме реального времени для удобства читателей.

6:49 Воздушные Силы предупредили о пусках Х-22 по Харьковщине. Людей просят быть в укрытиях.

6:45 Ракета двигается в направлении Днепропетровщины. Также крылатые ракеты маневрируют в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях. Кроме того, Ту-22м3 заходят на пусковые рубежи в Курской области РФ. Угроза ударов сверхзвуковыми Х-22/X-32.

6:39 Крылатые ракеты облетают Винницу и двигаются в направлении Хмельнитчины, — ПС. Кроме того, есть ракеты на Харьковщине.

6:37 Воздушные Силы предупредили об угрозе пусков Х-22 в Харьковском направлении.

6:32 Крылатые ракеты в Винницкой области, южнее областного центра, — ВС.

6:27 По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова, сообщил Синегубов.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На данный момент — без пострадавших. Осмотр мест продолжается", — написал он в Telegram.

6:25 Воздушные Силы ВС Украины сообщили о движении нескольких групп ракет на юге Киевщины, курсом Винницкой области. Другая группа ракет находится в Кировоградской области, они двигаются к северо-западу. Также есть ракеты в Сумской области курсом на Черниговщину. Крылатая ракета в Кировоградской области движется курсом на запад.

6:22 В Николаеве прозвучало несколько взрывов. Мониторинговые каналы пишут, что в городе горит жилой дом.

6:17 В ВС сообщили, что первая группа ракет уже в Киевской области, двигается курсом на юго-запад. Еще две группы ракет находятся вдоль границ Полтавской, Черниговской областей, курсом на запад. Кроме того, продолжается атака "шахедов" на Николаевщину с юга.

6:13 По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек" Telegram-канал борты Ту-22М3 с моря отработали, осталось какое-то количество "шахедов", угроза для Николаева (Корабельный район). Ракеты с ТУ-95мс смещаются в сторону Черкасской области, угроза по ракетам — Сумская, Полтавская, Черкасская, Киевская области. Крылатая ракета (вероятно Х-59) через Криворожский район Днепропетровской области курсом на Кировоградскую область

6:07 Ракеты на Киев с востока, — Воздушные Силы.

6:04 Оккупанты наносят удары по Харьковщине. Глава ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях. По данным мониторинговых каналов, враг атакует Харьков баллистикой, вероятно, С-300.

6:00 Первая группа крылатых ракет зафиксирована в Сумской области, двигается в направлении Полтавщины, — Воздушные Силы Украины.

5:57 Дополнительно сигналы тревоги раздаются в Киеве и в нескольких областях.

Тревога "ползет" дальше

5:50 Тревога объявлена в восточных и южных областях Украины.

Тревога в Украине 7 февраля карта
По состоянию на 5:50

По предварительной информации, все самолеты Ту-95 уже отстрелялись. Однако в воздухе над страной-агрессором еще фиксируется взлет Ту-22М3. Они тоже могут быть задействованы в обстреле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях предыдущей ракетной атаки по Украине — в ночь на 6 февраля была атакована Харьковщина. К сожалению, погиб несколькомесячный младенец, его тело спасатели извлекли из-под завалов.

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#Обстрел #Ракета #Атака