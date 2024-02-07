Российские террористы подняли в небо самолеты Ту-95: возможна ракетная атака

Если вылет боевой, пуски будут ориентировочно в 04:00 – 06:30 утра.

Российские террористы в 01:40 7 февраля подняли в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95 с авиабазы "Оленья" в Мурманской области, куда вооруженные силы Украины пока не достают. Нацистские самолеты движутся в район Каспия на пусковые рубежи.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Если вылет боевой, пуски будут ориентировочно в 04:00 – 06:30 утра – в зависимости от района, откуда будут запускать ракеты.

В воздушное пространство Украины ракеты войдут через полтора часа после пусков.

Как сообщал "Телеграф", утром 23 января в Киеве раздался ряд взрывов. В пригороде столицы тоже было громко.

Утром, 23 января, российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты, большая часть из них была уничтожена.

Месть не заставила себя ждать: недавно в российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 — майора Олега Стегачева. Он принимал непосредственное участие в нанесении ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам украинцев.