Ночью россияне атаковали Харьковщину: разрушен отель, под завалами ищут человека

Спасли нескольких человек

В ночь на вторник, 6 февраля, российские оккупанты нанесли удары по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. Разрушен трехэтажный отель.

Под завалами может находиться человек, нескольких людей спасли. Кроме того, загорелся магазин. О последствиях российской атаки в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: 2 женщины и мужчины. Также есть возгорание фасада магазина. Идет ликвидация последствий ударов", — написал он.

Стоит отметить, что россияне регулярно бьют по мирным жителям на Харьковщине. 31 января, они нанесли удар авиационными бомбами по населенному пункту Великий Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области. Была повреждена гражданская больница, в которой находилось несколько десятков людей.

Как сообщал "Телеграф", 30 января враг ударил по Харьковщине беспилотником типа "Shahed", который упал в жилой застройке. Пострадали три человека, также были повреждены жилые дома.