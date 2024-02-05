Россияне стягивают войска для штурма Купянска? Эксперт объяснил, что не так со статьей Forbes

Ситуация под городом остается тяжелой вот уже несколько месяцев

Российское наступление на Купянск продолжается уже более полугода, а потому паниковать по поводу сообщений о формировании ударной группировки на этом направлении не стоит.

Как написал в своем telegram-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко, его внимание привлекла статья Forbes о том, что у россиян есть 40 тысяч солдат, 500 танков и 600 боевых машин готовых для штурма Купянска.

При этом он отметил, что россияне предпринимают попытки захватить город практически с момента его деоккупации в 2022 году, но нарастили темпы с мая-июня 2023 года.

По его информации в текущей фазе боев принимает участие российская группировка "Запад" в 57,5 тысячи человек, которая имеет 750 танков, 1250 боевых машин, более 700 единиц ствольной и 200 единиц реактивной артиллерии. Меньшая, но тоже весьма мощная группа прикрытия также находится под Белгородом.

Коваленко отмечает, что в течение полугода эта группировка россиян особо не изменялась по количеству, то есть наращивание сил не происходит, а речь идет о восполнении потерь.

"Иными словами, уважаемое издание не только не дало более-менее достоверной информации о группировке противника на плацдарме, но и удосужилось пропустить мимо внимание тот факт, что СОУ (Силы обороны Украины, — ред.) больше полугода сдерживают превосходящие силы противника по Лимано-Купянской оси", — написал он.

Коваленко добавил, что ситуация в районе продолжает оставаться тяжелой, но таковой она является по всей линии фронта.

При этом он отметил, что издание оказалось правым лишь в том, что действия россиян на линии столкновения обусловлены политическими мотивами, а не военной целесообразностью.

"На сегодня нет ничего такого, к чему бы не были готовы СОУ на данном участке театра военных действий. Но проблема не столько в количестве танков и безумного мяса у врага, сколько в вопросе пропорционального им количества боекомплекта", — добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, статью прокомментировал и глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, ситуация там отличается от описанного изданием.