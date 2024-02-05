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Россияне стягивают войска для штурма Купянска? Эксперт объяснил, что не так со статьей Forbes

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Россияне стягивают войска для штурма Купянска? Эксперт объяснил, что не так со статьей Forbes Новость обновлена 05 февраля 2024, 22:07

Ситуация под городом остается тяжелой вот уже несколько месяцев

Российское наступление на Купянск продолжается уже более полугода, а потому паниковать по поводу сообщений о формировании ударной группировки на этом направлении не стоит.

Как написал в своем telegram-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко, его внимание привлекла статья Forbes о том, что у россиян есть 40 тысяч солдат, 500 танков и 600 боевых машин готовых для штурма Купянска.

При этом он отметил, что россияне предпринимают попытки захватить город практически с момента его деоккупации в 2022 году, но нарастили темпы с мая-июня 2023 года.

По его информации в текущей фазе боев принимает участие российская группировка "Запад" в 57,5 тысячи человек, которая имеет 750 танков, 1250 боевых машин, более 700 единиц ствольной и 200 единиц реактивной артиллерии. Меньшая, но тоже весьма мощная группа прикрытия также находится под Белгородом.

Коваленко отмечает, что в течение полугода эта группировка россиян особо не изменялась по количеству, то есть наращивание сил не происходит, а речь идет о восполнении потерь.

"Иными словами, уважаемое издание не только не дало более-менее достоверной информации о группировке противника на плацдарме, но и удосужилось пропустить мимо внимание тот факт, что СОУ (Силы обороны Украины, — ред.) больше полугода сдерживают превосходящие силы противника по Лимано-Купянской оси", — написал он.

Коваленко добавил, что ситуация в районе продолжает оставаться тяжелой, но таковой она является по всей линии фронта.

При этом он отметил, что издание оказалось правым лишь в том, что действия россиян на линии столкновения обусловлены политическими мотивами, а не военной целесообразностью.

"На сегодня нет ничего такого, к чему бы не были готовы СОУ на данном участке театра военных действий. Но проблема не столько в количестве танков и безумного мяса у врага, сколько в вопросе пропорционального им количества боекомплекта", — добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, статью прокомментировал и глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, ситуация там отличается от описанного изданием.

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#Харьковская область #Купянск #Александр Коваленко