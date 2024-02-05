Росіяни стягують війська для штурму Куп’янська? Експерт пояснив, що не так зі статтею Forbes

Ситуація під містом залишається важкою вже кілька місяців

Російський наступ на Куп’янськ триває вже понад пів року, а тому панікувати щодо повідомлень про формування ударного угруповання на цьому напрямі не варто.

Як написав у своєму telegram-каналі військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, його увагу привернула стаття Forbes про те, що росіяни мають 40 тисяч солдатів, 500 танків і 600 бойових машин готових для штурму Куп’янська.

При цьому він зазначив, що росіяни намагаються захопити місто практично з моменту його деокупації у 2022 році, але наростили темпи з травня-червня 2023 року.

За його інформацією, у поточній фазі боїв бере участь російське угруповання "Захід" у 57,5 тисячі осіб, яке має 750 танків, 1250 бойових машин, понад 700 одиниць ствольної та 200 одиниць реактивної артилерії. Менша, але також потужна група прикриття також знаходиться під Білгородом.

Коваленко зазначає, що протягом пів року це угруповання росіян особливо не змінювалося за кількістю, тобто нарощування сил не відбувається, а йдеться про поповнення втрат.

"Іншими словами, шановне видання не тільки не дало більш-менш достовірної інформації про угруповання противника на плацдармі, але й спромоглося пропустити повз увагу той факт, що СОУ (Сили оборони України, — ред.) більше пів року стримують переважаючі сили противника на Лимано-Куп’янській осі", — написав він.

Коваленко додав, що ситуація в районі продовжує залишатися важкою, але такою вона є на всій лінії фронту.

При цьому він зазначив, що видання виявилося правим лише в тому, що дії росіян на лінії зіткнення зумовлені політичними мотивами, а не військовою доцільністю.

"На сьогодні немає нічого такого, до чого б не були готові СОУ на даній ділянці театру військових дій. Але проблема не стільки у кількості танків і божевільного м’яса у ворога, скільки в питанні пропорційної кількості боєкомплекту", — додав експерт.

Як повідомлялося раніше, статтю прокоментував голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, ситуація там відрізняється від описаного виданням.