Вночі росіяни атакували Харківщину: зруйновано готель, під завалами шукають людину

Врятували кількох людей

У ніч на вівторок, 6 лютого, російські окупанти завдали ударів по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Зруйновано триповерховий готель.

Під завалами може бути людина, кількох людей врятували. Крім того, спалахнув магазин. Про наслідки російської атаки у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

"Зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували: 2 жінки та чоловіка. Також є загоряння фасаду магазину. Іде ліквідація наслідків ударів", — написав він.

Варто зазначити, що росіяни регулярно б’ють по мирних жителях на Харківщині. 31 січня вони завдали удару авіаційними бомбами по населеному пункту Великий Бурлук, що в Куп’янському районі Харківської області. Було пошкоджено цивільну лікарню, в якій перебувало кілька десятків людей.

Як повідомляв "Телеграф", 30 січня ворог вдарив по Харківщині безпілотником типу "Shahed", який впав у житловій забудові. Постраждали троє людей, також було пошкоджено житлові будинки.