Окупанти завдали удару по Харківщині: пошкоджено цивільну лікарню (фото)

Співробітники лікарні вчасно зреагували на тривогу

Окупанти близько 21:50 середи, 31 січня, завдали удару авіаційними бомбами по населеному пункту Великий Бурлук, що в Куп’янському районі Харківської області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі, внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну лікарню, в якій перебувало кілька десятків людей.

"Проведено евакуацію 38 осіб, з них п’ять — працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу", — написав він.

Чиновник додав, що вибухом було пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків продовжується.

Пізніше Синегубов повідомив, що, на щастя, персонал встиг зреагувати на сигнал тривоги, тому обійшлося без жертв. Ті пацієнти, яким дозволяють показання лікарів, будуть перебувати на амбулаторному лікуванні під додатковим наглядом.

Варто зазначити, що після 23:00 сам Харків зазнав нальоту "шахедів", через що в місті лунали вибухи. Проте, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося раніше, росіяни в ніч на 31 січня атакували Слобідський район Харкова, через що там постраждали троє людей.