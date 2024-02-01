Оккупанты нанесли удар по Харьковщине: повреждена гражданская больница (фото)

Сотрудники больницы вовремя среагировали на тревогу

Оккупанты около 21:50 среды, 31 января, нанесли удар авиационными бомбами по населенному пункту Великий Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем telegram-канале, в результате обстрела была повреждена гражданская больница, в которой находилось несколько десятков людей.

"Проведена эвакуация 38 человек, из них пять — работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь", — написал он.

Чиновник добавил, что взрывом были повреждены фасад здания, окна и крыша. Ликвидация последствий продолжается.

Позже Синегубов сообщил, что, к счастью, персонал успел среагировать на сигнал тревоги, а потому обошлось без жертв. Те пациенты, которым позволяют показания врачей, будут пребывать на амбулаторном лечении под дополнительным присмотром.

Стоит отметить, что после 23:00 сам Харьков подвергся налету "шахедов", из-за чего в городе звучали взрывы. Однако обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, россияне в ночь на 31 января атаковали Слободской район Харькова, из-за чего там пострадали три человека.