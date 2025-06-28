Хронологія війни – день 1221: росіяни істерять через втрату винищувачів та шлють рої дронів

28 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі субота, 28 червня 2025 року. Триває 1221-й день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Найгарячішим напрямком на фронті залишається Покровський, також росіяни знову шлють рої дронів тероризувати українські міста. Але є й добрі новини: втрата чотирьох Су-34 на аеродромі "Маринівка" під Волгоградом викликала в окупантів шалену істерику.

Як проходить 1221-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 В Одесі є пошкодження після атаки БПЛА. Попередньо, є влучання у багатоповерхівку, за даними моніторингових каналів, є постраждалі, в тому числі дитина. По безпілотниках наразі ведеться дорозвідка.

00:00 Російські безпілотники вже у повітряному просторі України. Більшість з них попрямувала у бік Одеси, протиповітряна оборона там відбивала атаку дронів.

З ситуацією в Україні 25 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1218: Україні прогнозують важке літо, а Трамп зустрівся із Зеленським

Про новини та події 26 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1219: новий обмін полоненими з Росією та складана ситуація під Покровськом

Про те, що відбувалося 27 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1220: удар по Волгоградщині та істеричні заяви Путіна