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Хронология войны – день 1221: россияне истерят из-за потери истребителей и шлют рои дронов

Автор
Антон Корж
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Продолжается 1221 день полномасштабной войны России против Украины
Продолжается 1221 день полномасштабной войны России против Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

28 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени информировать, что сейчас происходит как на поле боя, так и на дипломатическом фронте

На календаре суббота, 28 июня 2025 года. Продолжается 1221-й день полномасштабного вторжения россиян в Украину. Самым горячим направлением на фронте остается Покровское, также россияне снова шлют рои дронов терроризировать украинские города. Но есть и хорошие новости: потеря четырех Су-34 на аэродроме "Мариновка" под Волгоградом вызвала у оккупантов бешеную истерику.

Как проходит 1221-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Одессе есть повреждения после атаки БПЛА. Предварительно есть попадание в многоэтажку, по данным мониторинговых каналов, есть пострадавшие, в том числе ребенок. По беспилотникам ведется доразведка.

00:00 Российские беспилотники уже находятся в воздушном пространстве Украины. Большинство из них направились в сторону Одессы, противовоздушная оборона там отражала атаку дронов.

С ситуацией в Украине 25 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1218: Украине прогнозируют тяжелое лето, а Трамп встретился с Зеленским

О новостях и событиях 26 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1219: новый обмен пленными с Россией и сложная ситуация под Покровском

О том, что происходило 27 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1220: удар по Волгоградщине и истерические заявления Путина

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