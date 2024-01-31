У Санкт-Петербурзі дрон атакував нафтопереробний завод: деталі від ГУР та відео

Росіяни стверджують, що ніхто не постраждав

Близько 4:20 у середу, 31 січня, безпілотник атакував нафтопереробний завод "Невський мазут" на Глухоозерському шосе у Петербурзі. У Росії заявили, що його було збито, але уламками пошкоджено кілька цистерн та припарковані авто.

Джерела в ГУР підтвердили "Телеграфу", що за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони. Хоча росіяни заявили, що їм удалося збити безпілотник за допомогою С-400, він вдало впав на території заводу "Невський мазут", там виникла пожежа.

Місце атаки на карті

"ППО спрацювало близько 4:20 ранку. Під час падіння сталося загоряння порожніх цистерн, пожежу швидко загасили. Постраждалих немає", — повідомили росЗМІ.

Також відомо, що аеропорт Пулково призупинив прийом та відправлення рейсів. Він не працював у період з 03:53 до 05:11.

У Смольному (резиденція губернатора Санкт-Петербурга) повідомили, що "за інцидентом на Глухоозерському шосе" розпочалися слідчі заходи. Там стверджують, що постраждалих внаслідок падіння безпілотника немає, як і шкоди майну.

У мережі з’явились відео моменту вибуху. Також є кадри, на яких, як стверджується, уламки безпілотника.

"Ого! Збивати копійчані безпілотники "Невським мазутом" дороге задоволення", "А це точно "успішне збиття" БПЛА на відео потрапило?", — пишуть росіяни в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", 21 січня українські спецслужби завдали удару по газовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Завод зупинив роботу, відновлення триватиме до двох місяців.