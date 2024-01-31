В Санкт-Петербурге дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод: детали от ГУР и видео

Россияне утверждают, что никто не пострадал

Около 4:20 в среду, 31 января, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" на Глухоозерском шоссе в Петербурге. В России заявили, что он был сбит, но обломками повреждено несколько цистерн и припаркованные авто.

Источники в ГУР подтвердили "Телеграфу", что за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны. Хотя россияне заявили, что им удалось сбить беспилотник с помощью С-400, он удачно упал на территории завода "Невский мазут", там возник пожар.

Место атаки на карте

"ПВО сработало около 4:20 утра. При падении произошло возгорание пустых цистерн, пожар быстро потушили. Пострадавших нет", — сообщили росСМИ.

Также известно, что аэропорт Пулково приостановил прием и отправку рейсов. Он не работал в период с 03:53 по 05:11.

В Смольном (резиденция губернатора Санкт-Петербурга) сообщили, что "по инциденту на Глухоозерском шоссе" начались следственные мероприятия. Там утверждают, что пострадавших в результате падения беспилотника нет, как и вреда имуществу.

В сети появились видео момента взрыва. Также есть кадры, на которых, как утверждается, обломки беспилотника.

"Ого! Сбивать копеешные беспилотники "Невским мазутом" дорогое удовольствие", "А это точно "успешное сбитие" БПЛА на видео попало?", — пишут россияне в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", 21 января украинские спецслужбы нанесли удар на газовому терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Завод остановил работу, восстановление займет до двух месяцев.