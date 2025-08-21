Хронологія війни — день 1275: росіяни запускають дрони та тиснуть на фронті

21 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі четвер, 21 серпня 2025 року. Російські окупати атакують "шахедами" Київ. Водночас тиск росіян на фронті триває. Найбільше бойових зіткнень відбулось на Покровському напрямку — 36 зі 128.

Як проходить 1275 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Окупанти готують чергову комбіновану атаку на Україну. В повітрі зафіксували три Ту-95МС та один Ту-160.

00:00 Над Київщиною фіксуються групи "шахедів". У напрямку столиці дрони заходять з кількох напрямків.

