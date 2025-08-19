Хронологія війни — день 1273: результати зустрічі Зеленського і Трампа та тиск росіян на фронті

19 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі вівторок, 19 серпня 2025 року. У США пройшла важлива для наближення миру зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, а також їхня спільна розмова з європейськими лідерами. Перші результати зустрічей виглядали обнадійливо. Водночас тиск росіян на фронті не припинявся. Найбільше бойових зіткнень відбулось на Покровському напрямку — 52 зі 133.

Як проходить 1273 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

07:00 Кременчук Полтавської області став цієї ночі головною ціллю для росіян. За даними моніторингів, місто атакували десятки "шахедів", а також, ймовірно, дві балістичні та п'ять крилатих ракет. У Кременчуку спалахнуло кілька пожеж, одне із загорянь добре видно з різних районів міста. Також відомо про пошкодження однієї зі шкіл — вибухова хвиля винесла вікна. За даними ОВА, також постраждали адмінбудівлі місцевих енергетичних підприємств. Окрім Кременчуцького, під ударом був ще й Лубенський район.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

цієї ночі, попри всі розмови про готовність до миру, Росія влаштувала комбінований удар по Україні. Вибухи чули у Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській областях;

найбільше цілей летіло вночі на Кременчук — по ньому били і балістикою, і "шахедами", і крилатими ракетами. Після ранкового ракетного удару з "ТУ-шок" у місті зафіксовано серйозну пожежу, в небо здіймається стовп диму. Чекаємо на офіційні деталі;

без відповіді ворога не залишили: у російському Волгограді цієї ночі теж було дуже гучно, вчергове підтверджується влучання "добрих дронів" по місцевому нафтопереробному заводу. Також сталося загоряння покрівлі лікарні через падіння уламків — росіяни, як завжди, продемонстрували "точність" своїх засобів ППО;

Зеленський позитивно підсумував зустріч із Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні. Він підкреслив, що Трамп, зокрема, пообіцяв не лише сприяти прискоренню укладення мирної угоди з РФ, а й допомагати у поверненні додому викрадених українських дітей та звільненню полонених (як військових, так і цивільних).

05:00 Ракети Х-101 не спостерігаються.

03:00 Полтавська область перебувала під сильною атакою ударних дронів, Головні зусилля ворог спрямував на Лубни та Кременчук, росіяни вчергове атакують енергетику. Також Ту-95МС здійснили пускові маневри.

01:00 Росіяни готуються атакувати Україну ракетами з Ту-95МС. Тим часом Одеську область вже обстріляли балістичними ракетами.

00:00 DeepState повідомляє про чергове просування окупантів у районі населених пунктів Темирівка, Ольгівське та Муравка Запорізької області.

Просування росіян у Запорізькій області

Просування росіян у Запорізькій області

З ситуацією в Україні 16 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1270: Зеленський зібрався в США, а Меланія Трамп написала листа Путіну

Про новини та події 17 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1271: візит Зеленського до Європи та неприємні сигнали зі США

Про те, що відбувалося 18 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1272: візит Зеленського до США та обстріл Харкова, Запоріжжя