Хронологія війни — день 1271: росіяни тиснуть на фронті, а Зеленський готується до зустрічі у США

17 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі неділя, 17 серпня 2025 року. По лінії бойових зіткнень в Україні продовжуються російські штурми. найгарячішим напрямком є Покровський, де відбулось 38 боєзіткнень зі 126. Тим часом все активнішими стають обговорення щодо очікувань від візиту президента України Володимира Зеленського у США, який заплановано на понеділок, 18 серпня.

Як проходить 1271 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Зеленський заявив, що триває підготовка до зустрічі в понеділок із Президентом Трампом.

"Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки. Припинення вбивств – це ключовий елемент припинення війни", — написав глава держави.

