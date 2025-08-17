Хронология войны — день 1271: россияне давят на фронте, а Зеленский готовится к встрече в США

17 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

Воскресенье, 17 августа 2025 года. По линии боевых столкновений в Украине продолжаются российские штурмы. Самым горячим направлением является Покровское, где произошло 38 боестолкновений из 126. Тем временем все активнее становятся обсуждения по поводу ожиданий от визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который запланирован на понедельник, 18 августа.

Как проходит 1271 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Зеленский заявил, что идет подготовка к встрече в понедельник с Президентом Трампом.

"Видим, что Россия отвергает многочисленные требования по прекращению огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это усложняет ситуацию. Если у них нет воли реализовать простой приказ на прекращение ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы в России появилась воля реализовать гораздо больше, а вместе с мирной жизнью с соседями. Прекращение убийств – это ключевой элемент прекращения войны", – написал глава государства.

