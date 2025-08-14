Хронология войны — день 1268: бои под Добропольем и подготовка ко встрече Трампа и Путина

14 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре четверг, 14 августа 2025 года. В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске россияне усиливают давление на отдельных участках фронта. За прошлые сутки произошло 118 боевых столкновений, из которых 42 на Покровском направлении. Сейчас в районе Покровска находится около 115 тысяч оккупантов, а потому можно ждать, что в скором времени они попытаются предпринять новую попытку продавить линию обороны ВСУ.

Как проходит 1268 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мониторинговые каналы сообщают, что российские ДРГ, которые прорвались к Доброполью, были уничтожены. В это время 1-й корпус НГУ "Азов" обнародовал сообщение в котором рассказал о ходе зачистки.

О новостях и событиях 11 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1265: ВСУ давят в Сумской области, а Россия могла продвинуться у Доброполья

О том, что происходило 12 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1266: "прорыв" россиян на Покровском направлении и бои на Сумщине

С ситуацией в Украине 13 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1267: бои под Покровском и удары по России