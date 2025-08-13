Хронология войны — день 1267: бои под Покровском и удары по России

13 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре среда, 13 августа 2025 года. Российские войска продолжают давление на фронте не сбавляя темпов. За прошедшие сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения, из которых 35 на Покровском направлении. Тяжелыми также остаются Лиманское и Новопавловское направления. По мере приближения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина оккупанты стремятся захватить как можно больше территории, чтобы иметь преимущество на переговорах. Однако в разведке считают, что для Москвы затягивание войны будет не выгодным, а потому она захочет добиться какого-то результата до конца текущего года.

Как проходит 1267 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В Брянской области произошел пожар на нефтепроводе "Дружба".

00:00 Россия и оккупированные территории Украины вновь под налетом дронов.

Дроны над Россией

