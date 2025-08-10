Хронология войны — день 1264: россияне давят под Покровском, пока Трамп и Путин готовят встречу

10 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре воскресенье, 10 августа 2025 года. За предыдущие сутки произошло 118 боевых столкновений, из которых 30 на Покровском направлении. Несмотря на шумиху с подготовкой встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, бои продолжаются в прежнем темпе. Военные тем временем отмечают, что даже если вскоре боевые действия закончатся, то это перемирие будет временным.

Как проходит 1264 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об итогах встречи с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми и вице-президентом США Джей Ди Венсом. Он отметил, что партнеры поддерживают Украину не только на словах, но и военной помощью, финансами и санкциями против России.

С ситуацией в Украине 7 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1261: удар по Днепру и встреча Трампа с Путиным

О новостях и событиях 8 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1262: Путин готовится к встрече с Трампом, но не прекращает обстрелы Украины

О том, что происходило 9 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1263: предстоящая встреча на Аляске и удар по автобусу под Херсоном