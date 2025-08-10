Хронологія війни — день 1264: росіяни тиснуть під Покровськом, поки Трамп і Путін готують зустріч

10 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі неділя, 10 серпня 2025 року. Протягом попередньої доби сталося 118 бойових зіткнень, з яких 30 на Покровському напрямку. Попри галас із підготовкою зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, бої продовжуються в колишньому темпі. Військові тим часом зазначають, що навіть якщо невдовзі бойові дії закінчаться, це перемир’я буде тимчасовим.

Як проходить 1264 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про підсумки зустрічі з главою МЗС Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Він зазначив, що партнери підтримують Україну не лише на словах, а й військовою допомогою, фінансами та санкціями проти Росії.

