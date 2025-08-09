Хронологія війни — день 1263: всі обговорюють зустріч Трампа та Путіна, але й бої не вщухають

9 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі субота, 9 серпня 2025 року. Усі зайняті обговоренням майбутньої зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна. Але й на фронті не вщухають бойові дії — минулої доби зафіксували понад 130 бойових зіткнень, при цьому найгарячіше було на Покровському напрямку.

Як проходить 1263 день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 9 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з Путіним, і станеться це в "популярному місці", проте саме місце він назве пізніше. Водночас президент США стверджує, що Зеленський має бути готовим "щось підписати".

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта, де фронт біля Дніпропетровської області 09.08.2025

Карта бойових дій у Сумській області від DeepState 09.08.2025

Про те, що відбувалося 6 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1260: окупанти тиснуть під Покровськом, а Віткофф зустрівся з Путіним

З ситуацією в Україні 7 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1261: удар по Дніпру та зустріч Трампа з Путіним

Про новини та події 8 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1262: Путін готується до зустрічі з Трампом, але не припиняє обстрілів України