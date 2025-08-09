Хронология войны — день 1263: все обсуждают встречу Трампа и Путина, но и бои не утихают
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
9 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости
На календаре суббота, 9 августа 2025 года. Все заняты обсуждением предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Но и на фронте не утихают боевые действия — за прошлые сутки зафиксировали более 130 боевых столкновений, при этом горячее всего было на Покровском направлении.
Как проходит 1263 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
03:00 Доразведка по беспилотникам. Под атакой находился Чугуев в Харьковской области.
01:00 Ударные БПЛА российских оккупантов фиксировались на Харьковщине.
00:00 Трамп заявил, что совсем скоро встретится с Путиным, и произойдет это в "популярном месте", однако само место он назовет позже. В то же время президент США утверждает, что Зеленский должен быть готов "что-то подписать".
Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:
О том, что происходило 6 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1260: оккупанты давят под Покровском, а Виткофф встретился с Путиным
С ситуацией в Украине 7 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1261: удар по Днепру и встреча Трампа с Путиным
О новостях и событиях 8 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1262: Путин готовится к встрече с Трампом, но не прекращает обстрелы Украины