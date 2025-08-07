Хронология войны — день 1261: бои за Покровск и новые заявления о пошлинах против России

7 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре четверг, 7 августа 2025 года. Россияне усиливают давление на Покровском направлении даже несмотря на "позитивные сигналы", которые поступили после переговоров представителя Вашингтона Стива Уиткоффа с руководством Кремля. За прошедшие сутки на фронте произошло 113 боевых столкновений, из которых 30 под Покровском.

Как проходит 1261 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Днепр находится под массовой атакой российских дронов. В городе слышали многочисленные взрывы.

Ситуация по дронам

00:00 Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Белый дом примет решение о введении пошлин в отношении России и ее торговых партнеров в ближайшие 24-36 часов.

О новостях и событиях 4 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1258: россияне давят под Покровском и готовят новое наступление

О том, что происходило 5 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1259: удар по вокзалу в Лозовой и удар по АЗС в Харькове

С ситуацией в Украине 6 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1260: оккупанты давят под Покровском, а Уиткофф встретился с Путиным