Сырский рассказал, как должна завершиться война с Россией

Также он намекнул на предстоящие дерзкие операции Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выразил уверенность, что война между Россией и Украиной закончится именно так, как выгодно нашей стране. По его мнению, для этого нужно наступать на фронте и наносить противнику существенные потери.

Об этом он рассказал в эфире "ТСН". Также Сырский заявил о наличии планов дерзких операций типа Курской.

Главком уверен, что российско-украинская война должна закончиться так, как нам выгодно. Для этого украинцы должны сделать все: не отступать, а побеждать.

"Мы должны уничтожать врага. Мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. Причем пошел на завершение этой войны не с позиции силы, а на наших условиях. Для нас сейчас это очень важно", — считает Сырский.

Он намекнул, что ВСУ имеет определенные планы дерзких операций типа Курской, и подчеркнул, что в обороне нельзя добиться побед – это можно сделать только в наступлении.

Ранее Сырский заявил, что в результате Курской операции Россия потеряла по меньшей мере 80 тысяч военных — убитыми и ранеными. По его словам, украинские потери были "существенно меньше", однако точных цифр он не назвал.

Напомним, что Курская операция ВСУ началась 6 августа 2024 года. Она стала выдающейся – впервые полномасштабная война была перенесена на территорию врага. Подразделения ВСУ смогли прорвать оборону противника и зайти глубоко в тыл. По словам главнокомандующего Сил обороны, украинские военные контролировали более 1300 квадратных километров территории Курской области.