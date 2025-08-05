Хронология войны — день 1259: россияне делают "Шахеды" более смертоносными и давят под Покровском

5 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре вторник, 5 августа 2025 года. На фронте за прошедшие сутки произошло 144 боевых столкновения, из которых 33 на Покровском направлении, где оккупанты концентрируют основные усилия. Лиманское, Новопавловское и Курское направления тоже остаются сложными. На фоне визита высокопоставленных американских чиновников в Россию и Украину, Москва вновь активировала угрозы применения "Орешника", а также делает свои "Шахеды" более смертоносными для мирных жителей.

Как проходит 1259 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В России уже традиционно принимают волны ударных беспилотников.

Обстрел России 5 августа

О том, что происходило 2 августа, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1256: заявления о ядерной войне и успешные удары СБУ по России

С ситуацией в Украине 3 августа можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1257: новый командующий Воздушными силами и еще один большой обмен

О новостях и событиях 4 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1258: россияне давят под Покровском и готовят новое наступление