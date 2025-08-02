Хронология войны - день 1256: атака по Харькову и неприятности у россиян

2 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре суббота, 2 августа 2025 года. Предыдущие сутки прежде всего запомнились украинцам заявлением президента США Дональда Трампа о перемещении атомных подлодок в связи с российской угрозой, а также рядом нелепых заявлений президента РФ Владимира Путина на Валааме о войне в Украине. На фронте больше всего боевых столкновений за прошлые сутки традиционно зафиксировали на Покровском направлении.

Как проходит 1256 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Количество пострадавших в результате вечерней атаки дрона по Харькову увеличилась до 11.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о повышенной активности вражеских разведывательных беспилотников в районе Ахтырки и Кирилловки Сумской области.

Под атакой дронов и Россия — по данным каналов, беспилотники уже находятся на территории Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, в Краснодарском, Ставропольском краях, Республике Адыгея и Крыму.

Тем временем карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток 2 августа выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 2.08.2025

О том, что происходило 30 июля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1253: россияне давят под Покровском и запускают дроны

С ситуацией в Украине 31 июля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1254: массированная атака на Киев и удар БПЛА по России

О новостях и событиях 1 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1255: новые Patriot для Украины и очередное бряцание "Орешником"