Очередная серия взрывов в России: пожары в Пензе и Новокуйбышевске (фото, видео)

Под удар попали Новокуйбышевск и Пенза

В России утром 2 августа прогремела очередная серия взрывов в ряде городов. Под ударом оказался город Пенза, где снова прилетело по предприятию "Радиозавод". Также взрывы прогремели в Новокуйбышевске Самарской области РФ, где вспыхнуло нефтеперерабатывающее предприятие.

Об этом сообщили российские новостные и украинские мониторинговые каналы. Отмечается, что в Новокуйбышевске в 20 километрах от Самары дроны удачно поразили принадлежащий "Роснефти" Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Официальных комментариев не было, но российские каналы уже публикуют многочисленные фото и видео охватившего НПЗ огромного пожара. Предварительно, на заводе уничтожена нефтеперерабатывающая установка АВТ-11.

Пожар в Новокуйбышевске

Пожар в Новокуйбышевске

Пожар в Новокуйбышевске

Пожар в Новокуйбышевске

В Пензе беспилотники ударили по предприятию "Радиозавод", которое входит в состав государственной корпорации "Ростех" и работает на войну. Это уже вторая атака на предприятие за последние дни — 31 июля по важному российскому заводу тоже изрядно прилетело. Россияне и здесь не подвели, выложив в сеть видео "объективного контроля", где можно увидеть сильные взрывы. Однако точных данных о последствиях удара пока нет.

Интересно, что атаку совершали два типа беспилотников. На видео россиян засветились как беспилотники Ан-196 "Лютий", так и более новые дроны "Чаклун", визуально немного похожие на российские копии иранских "шахедов".

Напомним, что в России ночью 2 августа многочисленные взрывы прогремели в Воронежской, Липецкой и Рязанской областях, возле Таганрога, а также во временно оккупированном Крыму. В Рязани дроны поразили нефтеперерабатывающий завод, возле Липецка под атакой мог быть аэродром.

До этого в ночь на 27 июля "неизвестные дроны" атаковали нефтебазу стратегического резерва в Волгоградской области. Объект поражен удачно, если судить по видео "объективного контроля", опубликованных российскими новостными каналами и украинскими мониторинговыми пабликами. А 26 июля подвергся массированной дроновой атаке Ставрополь в России, где под ударом оказались два важных предприятия. Был атакован радиозавод стратегического значения и офисы одного из крупнейших в России производителей программного обеспечения для беспилотников.