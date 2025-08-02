Чергова серія вибухів в Росії: пожежі у Пензі та Новокуйбишевську (фото, відео)

Під удар потрапили Новокуйбишевськ та Пенза

В Росії вранці 2 серпня пролунала чергова серія вибухів у низці міст. Під ударом опинилося місто Пенза, де знову прилетіло по підприємству "Радіозавод". Також вибухи пролунали у Новокуйбишевську Самарської області РФ, де спалахнуло нафтопереробне підприємство.

Про це повідомили російські новинні та українські моніторингові канали. Зазначається, що у Новокуйбишевську за 20 кілометрів від Самари дрони вдало вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який належить "Роснефти". Офіційних коментарів не було, але російські канали вже публікують численні фото та відео величезної пожежі, яка охопила НПЗ. Попередньо, на заводі знищено нафтопереробну установку АВТ-11.

Пожежа у Новокуйбишевську

Пожежа у Новокуйбишевську

Пожежа у Новокуйбишевську

Пожежа у Новокуйбишевську

У Пензі безпілотники вдарили по підприємству "Радіозавод", яке належить до складу державної корпорації "Ростех" та працює на війну. Це вже друга атака на підприємство за останні дні — 31 липня по важливому російському заводу також добряче прилетіло. Росіяни й тут не відвели, виклавши у мережу відео "об'єктивного контролю", де можна побачити сильні вибухи. Проте точних даних про наслідки удару поки що немає.

Цікаво, що атаку здійснювали два типи безпілотників. На відео росіян засвітилися як безпілотники Ан-196 "Лютий", так і новіші дрони "Чаклун", візуально трохи схожі на російські копії іранських "шахедів".

Нагадаємо, що в Росії вночі 2 серпня численні вибухи пролунали у Воронезькій, Липецькій та Рязанській областях, біля Таганрога, а також у тимчасово окупованому Криму. В Рязані дрони вразили нафтопереробний завод, біля Липецька під атакою міг бути аеродром.

До цього у ніч на 27 липня "невідомі дрони" атакували нафтобазу стратегічного резерву у Волгоградській області. Об'єкт уражено вдало, якщо судити по відео "об'єктивного контролю", які опублікували російські новинні канали та українські моніторингові пабліки. А 26 липня зазнав масованої дронової атаки Ставрополь у Росії, де під ударом опинилися два важливих підприємства. Було атаковано радіозавод стратегічного значення та офіси одного з найбільших в Росії виробників програмного забезпечення для безпілотників.