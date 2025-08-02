В Росії лунають вибухи: під ударом НПЗ, росіяни підбили власну багатоповерхівку (фото, відео)

Вибухи зокрема лунали у Воронезькій, Липецькій та Рязанській областях

В Росії вночі 2 серпня численні вибухи пролунали у Воронезькій, Липецькій та Рязанській областях, біля Таганрога, а також у тимчасово окупованому Криму. В Рязані дрони вразили нафтопереробний завод, біля Липецька під атакою міг бути аеродром.

Про це пишуть російські новинні та українські моніторингові канали. Опубліковано було також карту руху українських безпілотників: під ударом могло бути значно більше російських областей та міст.

Карта руху українських дронів

Зокрема в різних районах Липецька пролунало щонайменше чотири вибухи. Російські канали поспішили заявити про "вдалу роботу" протиповітряної оборони. Під атакою міг перебувати місцевий військовий аеродром.

Тимчасово окупований Крим, до речі, теж перебував під атакою. Тільки у Феодосії пролунало не менше шести вибухів, кілька сильних "бахів" було чутно у Керчі. Кримський міст росіяни знову перекрили. Також вибухи було чутно біля Таганрогу та у Воронезькій області, там результати невідомі. Публікуються відео зі звуками вибухів та спалахами.

Наслідки удару по Росії 2 серпня

Наслідки удару по Росії 2 серпня

Наслідки удару по Росії 2 серпня

Наслідки удару по Росії 2 серпня

В Рязані дрони змогли підпалити місцевий нафтопереробний завод — на опублікованих відео та фото є пожежа та сильне задимлення. Водночас російська протиповітряна оборона вчергове поцілила у власну багатоповерхівку: за одними даними, це могла бути ракета від "Панцир-С1", за іншими даними — система радіоелектронної боротьби росіян скерувала дрон у багатоповерховий житловий будинок.

Пошкоджений росіянами будинок в Рязані

Пожежа в Рязані

Пожежа в Рязані

Пожежа в Рязані

Пожежа в Рязані

Пожежа в Рязані

Зазначимо, що гучні вибухи в Росії лунали 31 липня. У Пензі дрони атакували радіозавод, який спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв’язку для збройних сил РФ. Волгоградську область також атакували безпілотники, було чутно вибухи, в аеропорту оголошували "Ковер".

У ніч на 27 липня "невідомі дрони" атакували нафтобазу стратегічного резерву у Волгоградській області. Об'єкт уражено вдало, якщо судити по відео "об'єктивного контролю", які опублікували російські новинні канали та українські моніторингові пабліки.

Нагадаємо, що Ставрополь у Росії зазнав атаки безпілотниками рано вранці у суботу, 26 липня. За попередніми даними, під ударом опинилися два важливих підприємства. Під удар потрапили радіозавод стратегічного значення та один з найбільших в Росії виробників програмного забезпечення для безпілотників.