В Києві прогриміли вибухи: столиця відбила атаку російських безпілотників (оновлено)

Дарницький район Києва потрапив під атаку дронів

В Києві вночі 28 липня гриміли вибухи, столиця відбивала атаку російських ударних безпілотників. Внаслідок нальоту дронів є постраждалі та пошкодження у столиці. За підрахунками моніторингу, до 10 ударних дронів намагалися атакувати місто.

Про наслідки російської атаки повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, під удар окупантів потрапив Дарницький район, де вибило вікна у житловій багатоповерхівці.

"За попередньою інформацією у Дарницькому районі вже пʼятеро постраждалих", — написав він.

Оновлено 02:59 Ткаченко повідомив про вже вісьмох постраждалих від удару росіян. Всі вони у Дарницькому районі. Одна людина, за словами начальника КМВА, перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня російські окупанти активно били по Дніпру та Кам'янському, та три години атакували Харків, Окрім цього, вороги били по Змієву в Харківській області. Також під атаку дронів потрапив Запорізький район — дрони, які намагалися атакувати безпосередньо обласний центр, було знищено на підльоті.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", внаслідок російського удару 24 липня в Одесі постраждав легендарний ринок "Привоз". Було зруйновано чимало павільйонів та магазинів, однак українці разом з рятувальниками розбирали завали та ліквідовували наслідки. До слова, наша кореспондентка показала ексклюзивні кадри ринку після удару.

Окрім цього, 24 липня вибухи лунали й в Черкасах. Через ракетні удари спалахнула пожежа. За даними ОВА, ворог вдарив ракетами зі шрапнеллю, аби нанести якомога більше шкоди.