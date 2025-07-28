Росіяни атакують ракетами та дронами Україну: бомбардувальники здійснили пуски (оновлюється)

Росіяни знову били по Україні дронами та ракетами з літаків

Російські окупанти вночі 28 липня влаштували нову комбіновану атаку на Україну. Росіяни випустили ракети Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160 та спрямували на Україну багато дронів. Традиційно мішенями для атаки ворога обрано виключно цивільну інфраструктуру – окупанти продовжують шахедно-ракетний терор.

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04:25 Одна група крилатих ракет перелетіла у Вінницьку область.

04:15 В Київській області група крилатих ракет, транзитом у Хмельницьку область. Інші групи транзитом через Черкаську область на Вінницьку.

04:10 Загалом зафіксовано три групи крилатих ракет, одна група летить на Черкащину, одна на Полтавщину, одна група прямує на Київщину.

04:03 Перші крилаті ракети Х-101 заходять через Сумську та Чернігівську області курсом на Полтавщину.

03:50 Більшість ударних дронів, які все ще залишаються у повітрі, прямують на Старокостянтинів.

02:45 У повітрі, за підрахунками Повітряних сил та моніторингових каналів, перебуває близько 50 безпілотників ворога. Частина з них — це дрони-імітатори. Основна маса ворожих дронів рухається в бік західних регіонів України.

02:35 Повідомляється про пускові маневри з недобитків на Ту-160. Якщо пуски були реальними, а не імітаційними, можна очікувати ворожі ракети Х-101 над Україною протягом одного часу.

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 21 липня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв в ударі залишки своєї стратегічної авіації – чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носіїв ракет Х-101. Також проявилися залишки Чорноморського флоту з ракетами "Калібр" та літаки МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Окрім цього, на Україну налетіло багато ударних безпілотників і дронів-імітаторів.

До цього ракетна атака була в ніч на 12 липня. Росіяни тоді діяли за тією самою схемою – вони атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160, а також ударними безпілотниками. Мішенню чергової російської ракетної атаки знову обрано саме цивільну інфраструктуру, під атакою були переважно Львів, Луцьк та Чернівці.