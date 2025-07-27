Росіяни підняли бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС: є загроза ракетної атаки вночі

Також у небі перебуває від 80 до 100 ударних безпілотників та дронів-імітаторів

Росіяни планують в ніч з 27 на 28 липня влаштувати чергову ракетну атаку на Україну. Ворог планує використати крилаті ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС, а також балістичні ракети та ударні дрони.

Про це повідомляють моніторингові канали. Повітряні сили поки що не коментували можливість масованої ракетної атаки вночі. За даними моніторингових каналів, в Росії вже злетіли залишки стратегічної авіації — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, споряджені ракетами Х-101. Також у небі перебуває від 80 до 100 ударних безпілотників та дронів-імітаторів, фіксувалися додаткові пуски.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, вночі окупанти можуть використати не тільки крилаті ракети та дрони, але й "Кинджали" та, можливо, ракети Х-22.

"Є інформація про спорядження 4 Ту-95МС, 4 Ту-22М3, 3 Ту-160, 8 МіГ-31К — борти готові до бойового застосування. Особлива увага для Києва та Київщини, Полтавщини, Дніпропетровщини та заходу", – написав він ввечері 27 липня.

Моніторингові канали пишуть про чотири Ту-95МС та два Ту-160, які зараз перебувають в небі:

два бомбардувальники Ту-95МС з "Оленьї";

два бомбардувальники Ту-95МС з "Енгельсу-2";

два бомбардувальники Ту-160 з "Енгельсу-2".

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 21 липня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв в ударі залишки своєї стратегічної авіації – чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, носіїв ракет Х-101. Також проявилися залишки Чорноморського флоту з ракетами "Калібр" та літаки МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Окрім цього, на Україну налетіло багато ударних безпілотників і дронів-імітаторів.

До цього ракетна атака була в ніч на 12 липня. Росіяни атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160, а також ударними безпілотниками. Мішенню чергової російської ракетної атаки знову обрано саме цивільну інфраструктуру, під атакою були переважно Львів, Луцьк та Чернівці.