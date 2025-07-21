Загроза ракетної атаки: окупанти підняли Ту-95МС та вивели кораблі в Чорне море

Росіяни підняли свій авіаційний зоопарк та вивели у море корабель-ракетоносій

Російські окупанти готують чергову масовану ракетну атаку на Україну. З цією метою вони підняли в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з ракетами Х-101, що злетіли з авіабази "Оленья" та вивели у море щонайменше один корабель зі складу залишків Чорноморського флоту РФ.

Про це пишуть Повітряні сили та моніторингові канали. Зазначається, що з "Оленьї" було зафіксовано зліт трьох бомбардувальників Ту-95МС. Також у морі один корабель з ракетами "Калібр" — він може запустити до шести ракет. У повітрі, окрім цього зоопарку, фіксувалися винищувачі МіГ-31К з ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Зазначається, що на першому пусковому рубежі, в районі Енгельсу, літаки будуть о 01:30 – 02:00. В районі другого пускового рубежу окупанти будуть приблизно о 03:00 – 03:30. Таким чином, ракети можна очікувати о 02:00 – 03:00, або о 04:30 – 05:00 залежно від пускового рубежу. Не виключається також запуск ракет у кілька хвиль.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти в ніч на 12 липня атакували Україну крилатими ракетами Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160, а також ударними безпілотниками. Мішенню чергової російської ракетної атаки знову обрано саме цивільну інфраструктуру, під атакою були переважно Львів, Луцьк та Чернівці.

До цього росіяни двічі за 5 липня підіймали у повітря МіГ-31К. Запуск "Кинджалів" був під час першого злету, вибухи пролунали у Старокостянтинові Хмельницької області. Також у ніч проти 9 липня ворог атакував Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали у кількох містах, працювали системи ППО. Росіяни застосували 728 ударних дронів, сім крилатих та шість аеробалістичних ракет. Головним напрямком атаки був Луцьк. А 4 липня ворог влаштував 12-годинну комбіновану атаку на Київ.

Остання ракетна атака по Україні сталася у ніч на 19 липня. Головною мішенню ворога став Павлоград. Ворог вдарив по місту ракетами та безпілотниками, вибух лунав за вибухом. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак назвав минулі ніч та ранок "пекельними" для Павлограда.