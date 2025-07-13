Добряче "просіли"? В ГУР повідомили про дефіцит одного з типів ракет у росіян

Росіяни за травень та червень випустили по Україні 88 балістичних ракет

Російські окупанти зіткнулися з дефіцитом балістичних ракет на озброєнні. Зараз ворог має у своїх запасах приблизно 300 балістичних ракет як російського, так і північнокорейського виробництва – що значно менше, ніж було у травні.

Про це повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України у відповідь на запит видання LIGA.net. Представники ГУР МО стверджують, що зараз Росія має на озброєнні трохи понад 250 балістичних ракет "Іскандер-М" та приблизно 50 одиниць KN-23 – північнокорейських "клонів" російської ракети.

Також, за даними ГУР МО, ворог розгорнув біля українського кордону 60 пускових установок, які здатні запускати балістичні ракети по Україні. Одночасно росіяни збільшили темпи виробництва "балістики" — з 40 до 60 одиниць на місяць.

Цікаво, що за даними видання, у травні ГУР повідомляла, що окупанти мають на озброєнні 580 балістичних ракет цього типу. При цьому згідно зі звітами Повітряних сил України, за травень та червень окупанти випустили по Україні 88 балістичних ракет, з яких 23 було збито, а частину локаційно втрачено. Також три пускові установки "Іскандер" було знищено у Брянській області на початку червня.

Нагадаємо, що провідне британське видання Financial Times наприкінці червня опублікувало матеріал про величезний арсенал російських ракет. У публікації журналісти стверджують, що Росія накопичила близько 13 тисяч ракет різної дальності та може виробляти до 200 штук щомісяця. Проте насправді ситуація не настільки критична, оскільки видання порахувало взагалі усі ракети, які є у росіян, в тому числі понад 11 тисяч ракет для С-300 / С-400, більшість з яких залишилася ще з радянських часів.